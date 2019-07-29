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يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بمرض الروماتويد، والتي يهاجم فيها الجهاز المناعي للجسم بطانة المفاصل بشكلٍ خاطئ، فيتسبب ذلك بالتهابها، مما قد ينجم عنه الإصابة بتشوهات في العظام وتآكلها على المدى الطويل.
ويقدم "هن" نصائح لعلاج الروماتويد، وفقَا لـ Mayo Clinic
نصائح لعلاج الروماتويد
ممارسة الرياضة
تساعد الرياضية على تقوية العضلات، والحفاظ على مرونة حركة المفاصل، حاول أن تبدأ برياضة الكارديو كالمشي، والسير أولًا.
الاسترخاء
يساعد الاسترجاء على تقليل الإصابة بالالتهابات.
تقليل الوزن
يتعرض أصحاب الوزن الزائد، للإصابة بالضغط على العظام والمفاصل، لذا يفضل تقليل الحجم للحفاظ على صحة الجسم والمفاصل.
النظام الغذائي
يصاب العديد من الأشخاص بالروماتويد، بسبب قلة الكالسيوم، والفيتامينات، لذا يفضل الاعتماد على نظام غذائي متكامل، خاصة التي تحوي على الأوميجا 3 الدهنية، والكالسيوم، والكربوهيدرات وغيرها.
تجنب التعرض للبرودة، وارتدي ملابس دافئة، فالجو البارد سيؤدي إلى سوء أعراضك.
شرب الماء
يساعد الماء في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم وتحسين الدورة الدموية.
الالتزام بالأدوية الموصى بها الطبيب.
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