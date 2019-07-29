جددي في الأكلات السريعة المقدمة لأطفالك، وحضري كفتة بانيه، وقدميها مع البطاطس والسلطة، والعصائر الطبيعية، وإليكِ الطريقة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي. مكونات كفتة بانيه لحم مفروم بصل بقدونس ملح فلفل بهارات بيض بقسماط مطحون Advertisements زيت طريقة عمل كفتة بانيه اخلطي اللحم المفروم، مع البصل والملح والفلفل والبهارات والبقدونس. قومي بفرد الخليط، وابدأي بتشكيله إلى كُرات أو أصابع سميكة. غطي الكفتة بالبيض ثم بالبقسماط. قومي بقلي الكفتة في الزيت، حتى تصبح ذهبية اللون. ​

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