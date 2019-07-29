نصائح لعلاج الضغط المرتفع دون أدوية

يعتبر الضغط المرتفع من الأمراض التي تأتي نتيجة التوتر الزائد أو الوراثة، ويحتاج مرضى الضغط إلى تناول بعض الأدوية بشكل دوري لضبط الضغط، ولمواجهة الضغط المرتفع بطرق طبيعية قدم موقع "Mayo Clinic"، مجموعة من النصائح منها.

إنقاص الوزن

قد تتسبب زيادة الوزن في ارتفاع ضغط الدم، فإنقاص الوزن الزائد هو أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فاعلية لضبط ضغط الدم.

التمارين الرياضية

إذا كنت مصابا بضغط الدم المرتفع، يمكن للتمرين مساعدتك على تجنب تطور ارتفاع ضغط الدم. إذا كنت مصابا بالفعل بارتفاع ضغط الدم، يمكن للنشاط البدني المنتظم تخفيض ضغط دمك للمستويات الآمنة.

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إتباع نظام غذائي صحي

من خلال إتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والتقليل من الدهون المشبعة والكوليسترول، يمكنك خفض ضغط الدم.

الدوم

شرب الدوم لمرضى الضغط يساعد في انخفاض الضغط المرتفع.

الإقلاع عن التدخين

ترفع كل سيجارة تقوم بتدخينها ضغط الدم.

قومي بمتابعة ضغط الدم في المنزل والذهاب للطبيب

قد تساعد المتابعة المنزلية في ملاحظتك لضغط الدم الخاص بك، التأكد من أن التغييرات التي تجرينها على نمط حياتك فعالة، وتنبيهك أنت وطبيبك إلى المضاعفات الصحية المحتملة.

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