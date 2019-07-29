تنوّع دلالات اللون الأصفر عند الشعوب منذ العصور القديمة

باريس - لايف ستايل
الألوان أعدادها لا تعد ولا تحصى، ولكل شخص منّا لون مفضل يحب ارتداءه أو يشعر بنوع من الراحة حينما يراه، وهذا دليل على أن الألوان تؤثر على حالتنا المزاجية بشكل أو بآخر، كذلك اللون الأصفر له مجموعة من الدلالات المختلفة عند مختلف الدول والشعوب، ومن أبرزها نقلا عن موقع"sensationalcolor" الآتي:
الغرب
في الدول الغربية يشير اللون الأصفر إلى الفرح والتفاؤل والخير، بالإضافة إلى توخي الحذر في نفس الوقت.
الهند
في الهند يدل اللون الصفر على الثراء، لذلك الرجل الثري أو التاجر دائما ما يرتدي ملابس باللون الأصفر.
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الدول الشرقية
في الدول الشرقية يشير إلى كل ما هو مقدس سواء كانت مساجد أو كنائس أو معابد، ومن أبرزها التماثيل ومفاتيح المساجد.
الإغريق
في الإغريق كان يعبّر عن الحزن والموت والحداد من خلال ارتداء الملابس الصفراء، وهو عكس ما يحدث حاليا، حيث يدل اللون الأسود على الحداد في الوقت الحالي.
تايلاند
يشير اللون الأصفر في تايلاند إلى الوطنية وحب الوطن والانتماء إليه، كما أنه يرمز للديانة البوذية.
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