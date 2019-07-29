"أوكو تست": مواد ضارة بالصحة في جل الاستحمام

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)- حذرت مجلة "أوكو تست" الألمانية من وجود بعض المواد الضارة بالصحة في مستحضرات جل الاستحمام، وذلك بعدما أجرت اختبارا شمل 13 منتجا. وباختبار السلع والمنتجات وجد أن بعض مستحضرات جل الاستحمام تحتوي على مادة "فورمالديهايد"، التي تحوم حولها شبهات بأنها مسرطنة. وأضافت "أوكو تست" أن بعض مستحضرات جل الاستحمام تحتوي على المادة العطرية "بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال" المعروفة تجاريا باسم Lilial، التي تحوم حولها شبهات بأنها تؤثر بالسلب على الخصوبة.

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