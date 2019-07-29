حيلة عبقرية لكعكة زفاف رائعة بأقل التكاليف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
من المعروف بأن حفلات الزفاف يمكن أن تكون باهظة التكلفة، إذ يضطر الكثير من الأزواج لدفع مبالغ كبيرة مقابل فستان الزفاف وصالة الحفل، والزهور، وأشياء أخرى كثيرة.
وفي حين أن الكثير من الناس ينفقون مبالغ باهظة على كعكة الزفاف، أثبت زوجان أمريكيان أنه من الممكن الحصول على كعكة رائعة دون إنفاق الكثير من المال، حسب ما جاء في موقع "24"الاماراتي:
نشرت امرأة أمريكية تدعى جيسيكا على حسابها على إنستجرام، صوراً لكعكة رائعة تمكن شقيقها وعروسه من صنعها بأقل من 50 دولاراً أمريكياً.
وقام الزوجان بشراء شريحتين من الكعك محشوتان بالجبن من متجر كوستو مقابل 19 دولاراً للشريحة الواحدة. ومن ثم تم تقطيع الكعكة إلى مربعات متدرجة، وتغطيتها بكريمة الزبدة.
وبعد ذلك زيّن العروسان الكعكة ذات الطبقات الأربع، بزهور حقيقية قاما بشرائها مقابل 10 دولارات فقط، ووضعاها على حامل خاص بالكيك.
يذكر بأن الكعكة حظيت برواج كبير على موقع إنستغرام، ووصفها المتابعون بأنها أجمل كعكة زفاف نشرت في إنستجرام حتى الآن، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.