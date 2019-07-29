متصلة لأديب: نعاني من الخرس الزوجي.. والست المصرية تتحمل ما لا يطيقه بشر

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤالا خلال فقرة "اسأل مع رجاء"، التي يقدمها ضمن فقرات برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مع الفنانة رجاء الجداوي، جاء فيه، "هل من حق الزوج معاقبة زوجته؟".

وقالت متصلة تٌدعى "رضوى" من محافظة القاهرة إن الزوجات المصريات يعانين من ظاهرة "الخرس الزوجي": "احنا بنعاني في المجتمع المصري من ظاهرة الخرس الزوجي والبيوت مش ناقصة خصام".

وأكدت رضوى أن الزوجة المصرية تتحمل كثيرًَا: "الست المصرية بالذات بتتحمل ما لا يطيقه بشر فلو غلطت نعدي لها وكفاية انها تقول سوري مش هتكرر فيها لكن مش هنقعد نعاقب فيها".

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وتحدثت "رضوى" عن ظاهرة الخرس الزوجي: "الراجل بييجي البيت بالليل بيفضل باصص في الموبيل وانا فعلا من حياتي الشخصية ومن أصحابي إن المجتمع المصري بقا فيه خرس زوجي ومبكلمش الست".

واستطردت: "أنا محتاجة الساعة اللي بيقعد جوزي معايا فيها أنه يهتم بيا والنهاردة لما أغلط مينفعش اني اتقتل والساعة اللي يقعد فيها يلوي بوزه".

وأضافت: "الست المصرية من أكتر الستات على مستوى العالم بيتحطوا تحت ضغط وإنها لازم تمشي البيت بكيفية معينة وظروف معينة كما قال الكتاب".

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