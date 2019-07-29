متصلة لعمرو أديب: من حق الزوج معاتبة زوجته بلطف "مش يعاقبها"

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤالا خلال فقرة "اسأل مع رجاء"، التي يقدمها ضمن فقرات برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مع الفنانة رجاء الجداوي، سؤالا جاء فيه، "هل من حق الزوج معاقبة زوجته؟".

واقترحت متصلة تٌدعى "إيمان" من محافظة الجيزة أن يكون عنوان الحلقة "من حق الزوج أن يعاتب زوجته بلطف إذا أخطأت".

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وتابعت: "أنا عشان الزوج يعاقبني هيعاقبني بمنع المصروف وده مش مفروض ومش من حقه ومش مطلوب لأن الرجال قوامون على النساء بما انفقوا".

وضربت "إيمان" مثلًا باتفاقها مع زوجها أن تقوم بعمل شيئ معين ولكن لظروف معينة لم تستطيع القيام بما اتفقوا عليه، متسائلة عن جدوى عقابها في هذه الحالة مطالبة بأن يعاتب الزوج زوجته ولا يعاقبها.

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