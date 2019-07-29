قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل سمك قاروص بالصلصة، عبر برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من أنواع الأسماك التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل سمك قاروص بالصلصة سمك قاروص. بصل مفروم. ثوم مفروم. كمون. ليمون. كرفس. فلفل ألوان. جزر. طماطم. بطاطس. صلصة طماطم. Advertisements فلفل حار. زيت عباد الشمس. ملح. فلفل أسود. طريقة عمل سمك قاروص بالصلصة ضعي البصل المفروم والثوم المفروم وضيفي إليه الطماطم وصلصة الطماطم وملح وفلفل. اجرشي الجزر والكرات والكرفس والليمون والكمون والملح والفلفل والثوم والفلفل الحار واحشي السمكة بالتتبيلة. قطعي الفلفل الألوان حلقات وكذلك البطاطس ثم رصيهم في طاجن فرن وعليهم السمكة المحشية. غطي رأس السمكة وذيلها بورق ألمونيوم. صبي عليها الصلصة ورصي فوقها شرائح الفلفل الألوان والبصل ورشي عليها زيت. ادخليها فرن ساخن حتى تنضج تماما ثم قدميها. ​

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