فيكتوريا بيكهام ترسم خطًا جديدًا للفساتين بإطلالتها باللون الزهري الأحب إليها

تبرز أناقة الجميلة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham باختياراتها اللون الزهري الأحب على قلبها والملفت في عالم الموضة، فارتدت هذا اللون بأسلوب كاجوال من خلال الفستان الواسع والمريح الذي جعل إطلالتها مميزة.

تابعي صيحات اللون الزهري الذي اختارته فيكتوريا بيكهام Victoria Beckhamمع الفستان الملفت الذي رسمت من خلاله خطًا جديدًا لأناقتها.

موضة الفستان الزهري

اذاً، ارتدت فيكتوريا بيكهام Victoria Beckhamموضة الفستان الزهري الفاتح الذي يأتي محتشمًا على كامل جسمها، فتميّز بقصته الواسعة والطويلة مع الياقة العالية والدائرية، الى جانب الأكمام العريضة التي تتناغم مع التصميم المتطاير، ليتخطى حدود الركبة وليمنحها الراحة والتميّز أثناء تمايلها في الشارع.

حذاء جلدي أزرق

هذه الموضة اختارتها فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham بشكل ساحر وملفت للنظر خصوصاً مع تنسيق هذا اللون الزهري مع الحذاء الجلدي عالي الكعب، باللون الأزرق الجريء، فهي عودتنا على دمج الألوان بعضها ببعض في إطلالة واحدة خصوصاً القوية منها، وكعادتها لا تتخلى عن النظارات الشمسية السوداء الكبيرة ونصف الدائرية مع الكادر الداكل.

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