تشكيلة جديدة من أحذية "أيرجلر توشيس" البريطانية مستوحاة من "مولان" و"سنو وايت"

تعاونت علامة الأحذية البريطانيّة Irregular Choice مع شركة ديزني لإصدار العديد من المجموعات في السنوات القليلة الماضية، حيث أصدرت العلامة التجاريّة البريطانيّة تشكيلات "سندريلا"، و "أليس في بلاد العجائب"، ومجموعة "ميكي ماوس والأصدقاء" التي لاقت الكثير من الاستحسان من عشّاق شخصيّات الكرتون الشّهيرة.

والآن يمكن لمحبّي الأميرتين Mulan و Snow White تسوّق العديد من الأحذية، وكذلك الحقائب والجوارب المستوحاة من الأفلام المتحرّكة للشّخصيّتين، ضمن مجموعة Irregular Choice x Disney Princess الجديدة.

وتشمل التشكيلة الجديدة، الأحذية المسطّحة، والكعوب العالية، والبوطات التي تلائم النساء، والفتيات الصغيرات من مختلف الفئات العمريّة.

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ومن أبرز التصاميم التي تضمّنتها التشكيلة، نذكر حذاء بوت الكاحل Hum a Merry Tune المميّز بصورة ظليّة من الفرو الصّناعيّ، مزيّنًا بالدانتيل، مع رسوم سنو وايت والأقزام السبعة وبريق أخضر لامع عند مقدّمة القدم، ويبلغ سعرها 145 دولارًا.

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كما برز حذاء بوط الكاحل للنّساء Happely Ever After، والذي يأتي مزيّنا بمشهد من الغابة مع المروج المتلألئة ونوافذ منازل الأقزام، ويبلغ سعر الحذاء 299 دولارًا، ويتميّز بكعب منخفض على شكل شخصيّة بياض الثلج.

اكتشفي معنا المزيد من التصاميم من مجموعة Irregular Choice x Disney Princess وشاركينا رأيكِ.

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