اتبع هذه الخطوات للتخلص من الإجهاد والضغط النفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يعتبر الإجهاد من أكثر الحالات الصحية شيوعاً في القرن الحادي والعشرين، حيث تعاني نسبة كبيرة من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من القلق والضغط النفسي بسبب مسؤوليات وضغوط الحياة العصرية، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

وقد أوردت صحيفة ميرور البريطانية خطوات يمكن للمرء اتباعها للتخلص من الإجهاد خلال أربعة أسابيع، على النحو التالي:

1-الابتعاد عن الأجهزة الرقمية

بما أن الأجهزة الرقمية تساهم في الإصابة بالتوتر والإجهاد، فإن أول شيء علينا فعله هو إيقاف تشغيل هواتفنا، ابتداء من الساعة الثامنة مساء وحتى الصباح، وإعادة التواصل مع من حولنا وممارسة نشاطات ترفيهية، لأن ذلك يمكن أن يحد من التوتر بشكل كبير.

2-اتباع نظام غذائي صحي

Advertisements

النظام الغذائي مهم للغاية وله علاقة مباشرة بصحتنا العقلية. يمكن أن يكون للوجبات الجاهزة والوجبات السريعة والبطاطا المقلية والبسكويت والحلويات تأثير سلبي. الشيء نفسه ينطبق على الكحول والعديد من المشروبات السكرية.

نحن بحاجة إلى وجبة إفطار متوازنة ووجبات منتظمة وخمس أجزاء من الفاكهة أو الخضروات يومياً. تناول وجبة فطور صحية بانتظام، وخفض من الوجبات السريعة شيئاً فشيئاً وستلاحظ فرقاً كبيراً في صحتك النفسية.

3-ممارسة التأمل

يعد التأمل من أكثر الممارسات التي تخفف من الإجهاد والقلق، لذا حاول ممارسة التأمل ولو لخمس دقائق قبل النوم أو بعد الاستيقاظ يومياً، إضافة إلى ممارسة تمارين التنفس التي تفيد في تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر.

4-الاستمرار في ممارسة العادات الجديدة

استمر في هذه السلوكيات الجديدة لمدة شهر وستصبح عادات بالنسبة لك، فبحسب الخبراء، يستغرق الإنسان 28 يوماً لتكوين عادة جديدة.