الجداوي: القانون السماوي أعطى الرجل حق عقاب زوجته طبقا للقوامة

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤالا خلال فقرة "اسأل مع رجاء"، التي يقدمها ضمن فقرات برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مع الفنانة رجاء الجداوي، سؤالا جاء فيه، "هل من حق الزوج معاقبة زوجته؟".

وقالت الفنانة رجاء الجداوي إن القانون السماوي أعطى الرجل حق عقاب زوجته، طبقا للقوامة، والتي يتكفل فيها الزوج بالإنفاق على منزل الزوجية.

وشددت الجداوي على مسؤولية الرجل الكاملة عن الإنفاق على زوجته وأسرته، "أنت المسؤول بالكامل عن بيتك وعن أولادك".

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وضربت الجداوي مثلًا برجل قال لزوجته، "أنا قولت لك من أول ماتجوزنا أنا محبش مراتي تلبس عريان أو مايوة ولبست" مضيفة، "يبقى من حقه إنه يعاقبها ويبقى مفيش مصيف السنة دي"، مؤكدة أن العقاب يجب أن يتناسب مع حجم الخطأ، "لازم يكون فيه خطأ اتعمل بحجم معين يستحق العقاب".

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