جيجي زايد: "زوجي مش من حقه يعاقبني.. أهلي بس"

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤالا خلال فقرة "اسأل مع رجاء"، التي يقدمها ضمن فقرات برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مع الفنانة رجاء الجداوي، سؤالا جاء فيه، "هل من حق الزوج معاقبة زوجته؟".

وقالت جيجي زايد خبيرة فن الطهي والإتيكيت إنها لا تقبل كلمة "عقاب" من زوجها مؤكدة أنها تقبل العقاب من أهلها ومن الله على حد قولها.

وتابعت: "كلمة عقاب دي مرفوضة والعقاب ده انا أقبله من أهلي ومن ربنا لكن مقبلوش من جوزي" مضيفة: "نختلف وفيه حاجات ممكن نقف فيها لكن عقاب لا هو مش أبويا".

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وتابعت، "المسميات دي بتخلق بعد كده حقوق مش مظبوطة ومن حقه انه يزعل وانه يعترض" مؤكدة أن الزوج من حقه معاقبة أبنته ولكن ليس من حقه معاقبة الزوجة.

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