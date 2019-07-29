رجاء الجداوي: الزوج من حقه معاقبة زوجته بهجرها في المضاجع

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤالا خلال فقرة "اسأل مع رجاء"، التي يقدمها ضمن فقرات برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مع الفنانة رجاء الجداوي، سؤالا جاء فيه، "هل من حق الزوج معاقبة زوجته؟".
الفنانة رجاء الجداوي أكدت أن الزوج من حقه تأديب زوجته كما ذكر القرآن الكريم بهجرهن في المضاجع.
وأكدت الجداوي ضرورة أن يكون الخطأ جسيم: "المهم الخطأ ميكونش خطأ تافه"، لافتة إلى أن الرجل من حقه أن يعاقبها ولكن دون ضرب.
وأشارت الجداوي إلى أن معاقبة الرجل لزوجته الناشز حق ومذكور في القرآن الكريم مؤكدة أن الزوج من حقه معاقبة زوجته المهملة.
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