طريقة عمل صوص المشروم

تعتبر الكفتة من أكثر الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الاطفال الصغار، والتي تتفنن جميع السيدات في طريقة عملها من واحدة لأخرى.

ونقدم لكِ طريقة عمل كفتة صوص المشروم، على طريقة الشيف غادة التلي.

المكونات

لحمة مفرومة

بقدونس مفروم

بصل مفروم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة بصل بودرة

زيت للقلي

طريقة التحضير

- في وعاء كبير تجمع جميع المكونات وتخلط جيداً

- يؤخذ مقدار من اللحم ويشكّل ككرة ثم يبسط باستخدام اليدين.

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- يسخن الزيت في مقلاة ويقلى اللحم لمدة 3 دقائق ثم يقلب على الجانب الآخر حتى ينضج، يرفع عن النار

- في نفس المقلاة تضاف الزبدة ثم يضاف البصل ويحرك حتى يطهى، يضاف الفطر والدقيق والكريمة ونقلب حتى يصبح بني اللون.

- يضاف مرق اللحم ويطهى على نار هادئة لمدة 3 دقائق، يتبل بالملح والفلفل ويطهى لمدة دقيقة أخرى حتى تسمك الصلصة، ويرفع عن النار.

- تقدم الكفتة مع صلصة المشروم

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