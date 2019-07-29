نصائح فعالة لحماية بشرتك من حروق الشمسية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إنه يمكن الحماية من الإصابة بحروق شمسية خلال فصل الصيف باتخاذ بعض التدابير البسيطة، أبرزها استعمال كريم واق من الشمس ذي معامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، مع مراعاة تطبيق الكريم بشكل متكرر.
وأضافت هوبر أن الملابس المناسبة تلعب أيضا دورا كبيرا في الحماية من الحروق الشمسية؛ حيث ينبغي أن تكون الملابس واسعة وفضفاضة وداكنة اللون وغير شفافة، مشيرة إلى أن البوليستر يوفر حماية أفضل من القطن.
ومن المهم أيضا حماية الرأس بواسطة قبعة أو قلنسوة، كما ينبغي حماية العين بواسطة نظارة شمسية ذات عدسات بنية أو رمادية اللون، على أن تكون العدسات كبيرة الحجم لحماية العين من الجانب.
وبشكل عام ينبغي البقاء في الظل وعدم التعرض لأشعة الشمس الساطعة مباشرة قدر الإمكان، خاصة في الفترة من الساعة 11.00 إلى الساعة 15.00؛ نظرا لأن الأشعة فوق البنفسجية تكون شديدة خلال هذه الفترة.
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