كيف تواجه الطفح الحراري في الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

قال المكتب الاتحادي للبيئة إن خطر الإصابة بطفح حراري يرتفع خلال فصل الصيف، وذلك بسبب زيادة إفرازات العرق وتهيج الجلد بفعل الحرارة الشديدة.

وأوضح المكتب الألماني أن أعراض الطفح الحراري تتمثل في ظهور بثور حمراء أو فقاعات صغيرة، خاصة في منطقة العنق والجزء العلوي من الصدر ومنطقة الإربية وتحت الثدي وفي طيّات المرفق.

ويمكن مواجهة الطفح الحراري بواسطة بودرة التلك؛ حيث إنها تعمل على تجفيف المواضع المصابة، في حين لا يجوز استعمال المراهم والكريمات؛ نظرا لأنها تجعل المواضع المصابة رطبة ودافئة، ما يؤدي إلى تفاقم المتاعب.