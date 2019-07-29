نصائح لعلاج هشاشة العظام

"هشاشة العظام" من الأمراض الشائعة، التي تصيب مختلف الفئات العمرية، والتي تسبب الشعور بألم عند القيام بأبسط الحركات.

وتنتج "هشاشة العظام" عن انخفاض كثافة العظام وتوقف الجسم عن تكوينها مجددًا كما اعتاد سابقًا، لكن النساء هن الأكثر تعرضًا لها بعد انقطاع الدورة الشهرية، بسبب الانخفاض المفاجئ في هرمون الاستروجين، وهو الهرمون الذي يحمي عادة من هشاشة العظام.

وفيما يلي نصائح لعلاج مرض هشاشة العظام، وفقا لما ذكره موقعي "Medical News Today" و"Times Now":-

- إتباع نظام غذائي صحي، يعتمد بشكل أساسي على منتجات الألبان، التي تتكون بصورة أساسية من الكالسيوم وفيتامين D المفيدان في تقوية العظام.

- الإقلاع عن التدخين، أو الجلوس بجوار المدخنين.

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- الحد من تناول الكحوليات، التي تساعم في ضعف العظام.

- تناول العقاقير المعالجة لهشاشة العظام التي وافقت عليها إدارة الأغذية، التي تقلل من إزالة الكالسيوم من العظام، وبالتالي استعادة التوازن لصالح إعادة بناء العظام وزيادة كثافة العظام، والتي تحتوي على أليندرونات "فوساماكس"، ريزدرونات "أكتونيل"، رالوكسيفين "إفيستا"، إيباندرونيت "بونيفا"، كالسيتونين "كالسيمار"، زوليدرونات "ريكلاست"، ودينوسوماب "بروليا"، وذلك بعد الرجوع إلى الطبيب المختص.

- الانتظام على ممارسة المشي بمعدل 30 إلى 45 دقيقة لمدة 4 مرات أسبوعيا.

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