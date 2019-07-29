طريقة عمل طاجن مكرونة معمر بالفراخ

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"طاجن مكرونة معمر بالفراخ" من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.
وفيما يلي خطوات تحضير "طاجن مكرونة معمر بالفراخ"، على طريقة الشيف الشربيني، مقدم برنامج على قناة "CBC سفرة":-
المقادير
صدور دجاج
مكرونة
الطماطم
صلصة
ملح
بصل
مرقة
كزبرة خضراء
ملح
فلفل أسود
حبهان
زعتر
ورق لورا
كرات
كرفس
زبدة
شبت
طريقة التحضير
- سلق المكرونة جديا، ثم تصفيتها من الماء.
- خلط الزبدة والمرقة والزعتر والبصل في طاسة على النار.
- خلط الحبهان وملح والفلفل وورق لورا في الطاسة، ثم إضافة صدور الدجاج.
- إضافة الطماطم والصلصة إلى الخليط.
- إضافة الجزر والكرات والكرفس إلى الخليط.
- إضافة كزبرة خضراء مفرومة وشبت، ثم إضافة المكرونة المسلوقة إلى الطاسة.
- وضع الخليط في طاجن ثم إدخاله إلى فرن ساخن حتى ينضج.
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