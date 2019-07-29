فتاة تعاني من علامات شيخوخة: عانيت كثيرا في حياتي.. ونفسي أقابل الرئيس

قالت منار سعيد، فتاة تعاني من علامات الشيخوخة بسبب مرض وراثي نادر يعاني منه 500 شخص على مستوى العالم، إنها لا تستطيع أن تعيش حياة طبيعية كمن هم في مثل عمرها، موضحة أنها وفي عمر عام و4 أشهر كانت تعاني من طفح جلدي "دمامل" وتترك أثرها على بشرتها في كامل جسدها.

وأضافت "سعيد" خلال تقرير أعده برنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن سبب ذلك المرض هو زواج والدها ووالدتها وهم أقارب "كان فيه حد عنده المرض ده من ناحية والدي والمرض ده بييجي لأي بنت ماما تجيبها"، موضحة أنها وبعد ذهابها لعدد كبير من الأطباء أكدوا لها بعدم وجود عقار من شأنه علاج تلك الحالة "عملت عمليات لليزر بس للأسف كل ده أثر عليا".

وأكدت الفتاة أن مراحل تعليمها كانت صعبة ومليئة بالتنمر من قبل أقرانها "وأنا في ابتدائي وكنت منعزلة تماما عن باقي الفصل وليا ديسك لوحدي ومكنش حد بيتكلم معايا ولا مدرسين وكنت بكره المدرسة جدا"، مشيرة إلى أنها تحلم برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي "أنا كان نفسي يبقى ليا دور وأحضر مؤتمر من مؤتمرات الشباب ويكون ليا مكان في المؤتمر ونفسي أقابل الرئيس وأتكلم معاه".

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