أديب عن مايوه دينا الشربيني: "يا ريت نسيب الناس تعيش"

علق الإعلامي عمرو أديب، على الجدل الشديد، الذي أثاره ظهور الفنانة دينا الشربيني مع الفنان عمرو دياب في حفلته بدولة اليونان، التي تعرضت للانتقادات بسبب ارتداء المايوه.

وسخر "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، من هذه الأقاويل، قائلا: "معرفش إن مصر منعت المايوه، مصر فيها مئات الستات اللي بتلبس المايوه، وبعدين هي موجودة في اليونان بالصيف، هتلبس إيه؟!".

وأضاف: "المايوه بيستخدم للبحر، يا ريت منبقاش قاسيين على بعض كده، ده عمرو دياب برضه، أنا بحبه واتمنى له الخير، غير إن صحته كويسة ومش بيعجز وبيصغر كل سنة، لكن في النهاية أنا بحترم مجهوده وفنه وأغانيه".

وتابع: "وتيرة التوحش زادت، ودي في أكتر من حادثة، وياريت الناس الموجودة على السوشيال ميديا تهدى وتسيب الناس تعيش".

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