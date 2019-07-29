تعرفي على أحدث صيحات الجينز الـ"البوي فريند"

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

يتألق جينز البوي فريند بأرجل قصيرة في صيف 2019؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Balmain وIsabel Marant وBalenciaga و Zara و Mango.

وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن جينز البوي فريند يمتاز بطابع مريح للغاية بفضل قصّته الواسعة والفضفاضة، والتي تبدو معها المرأة كما لو كانت قد استعارته من حبيبها، في حين تسلط الأرجل القصيرة الأضواء على الكاحل لتغازل أنوثة المرأة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن جينز البوي فريند ذا الأرجل القصيرة يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال ومتحررة بتنسيقه مع تي شيرت وحذاء رياضي، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل بتنسيقه مع بلوزة حريرية وحذاء ذي كعب عال.