بعد مقتل عروس في "الصباحية".. استشاري نفسي يوضح الأسباب

تأثير المخدرات، أم سوء اختيار أم أسباب أخرى مجهولة لا يعلمها سوى الطرفين، جريمتان اهتزت لهما مدينتا المنوفية والدقهلية، عقب مقتل عروس يوم "الصباحية"، والأخرى بعد مرور شهر واحد على زواجها، لم يتخيل العروسان أن نهايتهما ستأتي عقب زواجهما الذي من المفترض أن يكون "أسعد يوم في حياة الفتاة".

"دماء ليلة الصباحية" بعد مقتل عروس في المنوفية

جريمة يحيط بها التساؤلات حتى الآن، عقب مقتل عروس تدعى "منار .ع. ا" 19 عاما، في المنوفية خلال ساعات قليلة بعد زواجها، عندما عثر عليها أهلها في منزلها غارقة في دمها.

يذهب والداها إلى منزلها من أجل تهنئتها ليجدوها جثة هامدة في مسكن الزوجية نتيجة عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها، واختفى الزوج من المنزل.

وأضافت المصادر الأمنية، أن أسرة العروس المجني عليها تتهم زوجها، الموجود بأحد المستشفيات، بقتلها، لتقرر النيابة التحفظ عليه، لتؤكد بعدها مصادر داخل مستشفى بنها الجامعي أن المستشفى استقبل المتهم بقتل زوجته، مصابا بجرح نافذ في البطن بعد ساعات من زفافهما.

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عقب مرور 4 شهورعلى زواجها.. مقتل عروس داخل منزلها بالدقهلية

لم يمر على زواج ابنة قرية السبخاوية 4 شهور، ليعثر أهالي القرية على "فاطمه ك أ"، 21 عامًا، جثة هامدة في منزلها.

وبسؤال والدها، 71 عاما، عامل، ومقيم قرية "أبو نور الدين" التابعة للمركز، اتهم زوجها ويدعى "عبدالله.ت.ج"، 27 عاما، سائق، بقتلها بسبب خلافات أسرية سابقة، وذكر أن زوجها سبق واعتدى عليها بالضرب، وتركت منزل الزوجية خلال شهور زواجها 3 مرات بسبب الخلافات بينهما.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط الزوج، وبمواجهته أنكر التهم الموجهة إليه، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2305 لسنة 2019 إداري مركز شرطة الستاموني، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي على ذمة تصرفات النيابة، وبالعرض على النيابة، أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

التسرع في الزواج أبرز أسباب ظهور هذه الجرائم

وأكد الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الأسرية، أن الاختيارات الخاطئة والتسرع أهم أسباب مثل هذه الجرائم، مضيفًا أنه لا بد من دراسة تصرفات الرجل في فترة الخطبة، وإدمان المخدرات يمكن أن ينتهي بقتل الرجل لزوجته.

ونصح بضرورة دراسة سلوكيات الشاب من جميع جوانب حياته في فترة الخطبة، لعدم الندم على الاختيارات بعد ذلك، وعلى الأهل الابتعاد عن التعجل في الزواج وخاصة في السن الصغير للفتاة.

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