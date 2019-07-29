الامارات | فنانون مصريون احتفت «ديزني» بأصواتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون مصريون احتفت «ديزني» بأصواتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على مدار ما يقرب من أربعة عقود، استقطبت أفلام «ديزني» العديد من الفنانين العرب الذين قاموا بالأداء الصوتي في النسخ العربية من أفلام الرسوم المتحركة التي قدمتها الشركة، وارتبط بها الكبار والصغار على السواء، وعلى عكس ما يعتقده البعض، تعود بداية مشاركة الفنانين العرب والمصريين تحديداً في أفلام ديزني إلى فترة السبعينات، حيث كان فيلم «سنووايت والأقزام السبعة» هو أول فيلم مدبلج باللغة العربية تقدمه «ديزني» في دور العرض بالمنطقة، وتم عرضه في 1975، واسندت الشركة العالمية مهمة الإخراج الصوتي للفيلم إلى الدكتورة رتيبة الحفني، التي شغلت منصب مدير دار الأوبرا المصرية في الفترة من 1988 إلى 1990 وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، فاختارت الحفني الفنان عبدالوارث عسر لدور الراوي والفنانة فاطمة مظهر لدور سنووايت والفنان جمال إسماعيل لدور القزم غضبان، وسعت للبحث عن صوت غنائي لتأدية أغاني الفيلم فلم يسعفها الوقت فأدت الأغاني بنفسها نظراً لأنها درست الغناء الأوبرالي، وقدمت العديد من عروض الأوبرا في مختلف دول العالم مثل «الأرملة الطروب» و«عايدة»، وتقديراً لدورها كأول من تولى الإخراج الغنائي لأفلام «ديزني»، قامت الشركة بنشر نعي على صفحتها الرسمية على الـ«فيس بوك» للدكتورة رتيبة الحفني عند وفاتها عام 2013 عن عمر يناهز 82 عاماً.

نجوم وأفلام

من النجوم الكبار الذين شاركوا في دبلجة أفلام «ديزني» الفنانة أمينة رزق التي شاركت في فيلم «بوكاهانتس» بأداء صوت الجدة ليو، وقدم الفنان رشوان توفيق شخصية الزعيم باوتان في الفيلم نفسه. وقدمت الفنانة رجاء الجداوي دور بقرة هانم في فيلم «المزرعة في خطر»، أمّا الفنان عبدالرحمن أبوزهرة فقد شارك في فيلم «LION KING» بدور سكار، وفي فيلم «مصباح علاءالدين» بدور جعفر، وتألق الفنان يحيى الفخراني في فيلم «حكاية لعبة» في دور رودي، وقدم الفنان الراحل يوسف داوود شخصية «سترومبولي» في فيلم «بينوكيو»، وشاركت الفنانة سلوى محمد علي في دبلجة بعض الأفلام، فقدمت شخصية شينزي في فيلم «LION KING» ودور دوقة في فيلم «قطط ذوات» ومدام مادوزه في فيلم «المنقذون». وشاركت الفنانة هالة فاخر في فيلم «الأسد الملك 2» بشخصية زيرا وقدمت دور رويلا درفيل في فيلم «100 مرقش ومرقش»، وشارك الفنان علي حسنين بالمشاركة في دبلجة عدد من أعمال «ديزني»، فقدم شخصية جون راتكليف في فيلم «بوكاهانتس» وأرشيديون في فيلم «أحدب نوتردام» وزيوس في فيلم «هرقل» وفول تانك في فيلم «كارز». واستطاعت الفنانة عبلة كامل أن تقدم دور «دوري» في فيلم «البحث عن نيمو» بأداء عفوي رسخ في أذهان المشاهدين، وشارك معها في الفيلم الفنان الراحل خالد صالح بدور السمكة جل، والفنان خالد الصاوي بدور ناجي.

ثريا إبراهيم

رغم أن الفنانة الراحلة ثريا إبراهيم لم تحقق نجومية واسعة في الأعمال الفنية، إلا أن مشاركتها في عالم الرسوم المتحركة كان لها أثر كبير، ما دفع صفحة «ديزني» بالعربي على «فيس بوك» إلى نعي الفنانة المصرية عند وفاتها عام 2015، عن عمر يناهز 75 عاماً، وذكرت الصفحة أن إبراهيم شاركت في التمثيل الصوتي لعدد من شخصيات «ديزني» المشهورة أثناء سنواتها الأخيرة، مثل دور دانة للموضة من فيلم «أبطال خارقون»، وروز من فيلم «شركة المرعبين المحدودة»، ونظلة من فيلم «سيارات»، ومدام بكار من فيلم «أطلنتس الإمبراطورية المفقودة»، وإيما من فيلم «ديناصور» والجرسونة من فيلم «حياة الإمبراطور الجديدة».

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تيمون ومارد وشوشني

أمّا من جيل الشباب، فيعتبر الفنان محمد هنيدي هو الأكثر ارتباطاً بالرسوم المتحركة المدبلجة باللهجة المصرية بشخصية تيمون الشهيرة، وشخصية مارد وشوشني في فيلم «شركة المرعبين المحدودة». وقدّمت منى زكى دور كيدا في فيلم «أتلانتس» مع أحمد السقا وقدمت في فيلم «علاء الدين» شخصية «ياسمين»، وأدت لقاء الخميسي دور بل في فيلم «الجميلة والوحش»، وشاركها في الفيلم ماجد الكدواني بالأداء الصوتي لشخصية «زمان»، كما كان محمد حماقي من الفنانين الذين شاركوا في الأداء الصوتي، حيث قدم شخصية أبونضارة في كرتون «دمبو». كما كان الفنان ياسر شعبان، الذي توفي في 2017 عن عمر ناهز 56 عاماً، من أبرز الفنانين الذين عملوا مع «ديزني»، وقامت صفحة «ديزني بالعربي» بنعيه عبر موقع «فيس بوك» عند وفاته، مشيرة إلى أن شعبان يعد أحد أهم الأصوات التي شاركت في بدايات نسخ أفلام «ديزني» العربية. وشارك الفنان الراحل مع شقيقه المطرب هشام نور في عدد من الأفلام من أبرزها «الأسد الملك» الجزء الثاني. وواصل شعبان مسيرته مع «ديزني» ليشارك في مزيد من الأفلام ويقدم شخصيات تركت أثراً عميقاً لدى الجمهور، منها البطل «هرقل» في فيلم «هرقل»، والمهرج «كلوبان» في فيلم «أحدب نوتردام»،» و«راجي» في فيلم «100 مرقش ومرقش». بالإضافة إلى غناء بعض مقدمات تلك الأفلام، وغناء مقدمات بعض المسلسلات منها مقدمة مسلسل «قصص بطوطية»، ومسلسل «البط السري»، ومسلسل «شلة بط»، ومسلسل «كتيبة النجدة».

عام 2017 نعت صفحة «ديزني بالعربي» الفنان ياسر شعبان، عن عمر 56 عاماً، أحد أهم الأصوات التي شاركت في بدايات أفلام «ديزني» العربية.

في فيلم «بوكاهانتس» شاركت أمينة رزق بصوت الجدة ليو، ورشوان توفيق بشخصية باوتان، وقدمت رجاء الجداوي دور بقرة هانم في فيلم «المزرعة في خطر».

محمد هنيدي هو الأكثر ارتباطاً بالرسوم المتحركة المدبلجة بالمصرية.