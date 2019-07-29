الامارات | سانت بطرسبرغ تحتفي بسحر التراث الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن سانت بطرسبرغ تحتفي بسحر التراث الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أسبوع جالت فيه إمارة الشارقة بالثقافة والتراث الإماراتي العريق على مدينة سانت بطرسبرغ، أقدم المدن الروسية، وبعد مشهد استثنائي تلاقت فيه الحضارتان العربية والروسية، اختتمت الإمارة «أسبوع الشارقة»، الذي نظّمته دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، استكمالاً لسلسلة «أيام الشارقة الثقافية في العالم»، التي تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الثقافية والمعرفية والإنسانية مع المدن العالمية الصديقة.

وعرّفت الإمارة، على امتداد أسبوع من الفعاليات المتنوعة، الجمهور الروسي إلى ملامح من الثقافة المحلية الإماراتية والعربية، عززت من خلالها العلاقات التاريخية التي تربط الثقافتين العربية والروسية، وسردت حكاية المنجز الحضاري والثقافي لإمارة الشارقة، وما تقوده من جهود لافتة على صعيد العمل الثقافي والاقتصادي والسياحي.

وحول ختام فعاليات «أسبوع الشارقة»، أكد الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، أن مشروع الشارقة الحضاري يرتكز، في أساس علاقته مع مختلف مدن وثقافات العالم، على الحوار والتلاقي عبر المعرفة والإبداع والتراث، مشيراً إلى أن ما يربط الإمارات والجمهورية الروسية تاريخ طويل من العلاقات المشتركة على مختلف الصعد، وما هذه المشاركة إلا تعزيز لأسس الروابط القوية التي تجمع كلا البلدين.

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وتابع رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة: «جئنا إلى مدينة سانت بطرسبرغ، نحمل معنا لغتنا، وأدبنا، وثقافتنا الأصيلة التي باتت أساساً ثابتاً، ومنطلقاً للعمل في إمارة تمضي بمشروع أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأصبحت بعد أربعة عقود من العمل حلقة وصل بين حضارات العالم، وبوابة تفتح على الشرق، وما مشاركتنا في هذه المدينة العريقة إلا تأكيد على أن الثقافة هي القاسم المشترك الأصيل الذي يربط الشعوب».

وأضاف: «يجسد أسبوع الشارقة رؤيتنا في الانفتاح على الآخر، والتعرّف إلى حضارته وثقافته عن قرب، وفي الوقت نفسه تعريفه بمنجزاتنا وحضارتنا وثقافتنا، وتنسجم هذه الفعاليات مع رؤيتنا الرامية إلى تدعيم أسس العلاقات التي تربطنا مع مختلف مدن وبلدان العالم، ونأمل أن تكون هذه الفعاليات فرصة لتعزيز جهود العمل الثقافي والسياحي والاستثماري بين الشارقة ومدينة سانت بطرسبرغ».

يذكر أن إمارة الشارقة أطلقت «أيام الشارقة الثقافية في العالم» عام 2002، ونظمت هذه السلسلة في العديد من المدن حول العالم، حيث شهدت مدينة ماينز الألمانية أولى حلقات هذه السلسلة.