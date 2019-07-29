الامارات | إنفوغرافيك.. 50 عاماً على أول قدم بشرية تطأ سطح القمر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مرت خمسة عقود منذ أن أصبحت أبولو 11 أول مركبة فضاء تهبط بإنسان على سطح القمر في 20 يوليو 1969، وهو حدث تاريخي جعل نيل أرمسترونغ أول إنسان يمشي على سطح القمر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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