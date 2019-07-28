كمبيوتر العمل الخاص بك "مزرعة بكتيريا".. تخلص منها بـ3 طرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

قد يتحول جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك في العمل لمزرعة من الجراثيم والبكتريا، نتيجة تراكم الأتربة والأوساخ، حيث يستخدمه أكثر من شخص واحد يوميًا، لذا من الضروري تنظيفه على فترات.

يقدم لكم "الخليج 365" خلال النقاط التالية طرق مهمة لتنظيف جهاز الكمبيوتر الخاص بك في العمل، وفقا لموقعي "windowscentral، wikihow".

الطريقة الأولى للتنظيف:

1- أغلق جهاز الكمبيوتر وافصل لوحة المفاتيح قبل أي خطوة تنظيف، اقلب لوحة المفاتيح رأسًا، اجعلها مقلوبة، واستخدم الهواء المضغوط لنفخ أي أجسام غريبة قد تكون عالقة بين المفاتيح.

اضرب بلطف على ظهر لوحة المفاتيح بضعة مرات وهي مقلوبة، وستلاحظ سقوط بعض البقايا والقاذورات، ثم حرك لوحة المفاتيح في زوايا مختلفة وربّت على ظهرها مرة أخرى للتأكد من التخلص من معظم القاذورات العالقة.

2- نظف جوانب المفاتيح باستخدام قطعة من القطن بعد غمسها في كحول الأيزوبروبيل.

3- افصل المفاتيح عن طريق نزعها باستخدام مفك براغي صغير أو رافعة صغيرة ثم قُم بنفخ أي آثار أو خيوط أو بقايا باستخدام الهواء المضغوط واستخدم قطعة من القماش الرطب (وليس المبلل) لمسح كل الأسطح، وانتبه كي لا يتسرب أي نوع من السوائل على الإطلاق إلى لوحة المفاتيح.

قُم بتنظيف المفاتيح بشكل مُنفرد ثم أعِد تركيبهم بحذر في مواضعهم في لوحة المفاتيح، ثم اقلب لوحة المفاتيح رأسًا على عقب مع هزّها أو رجّها للتخلص من السائل، وجففها بمنشفة أو قطعة من القماش قدر الإمكان، واترك الكيبورد مقلوبة لمدة 24 ساعة على الأقل.

الطريقة الثانية:

1-أغلق جهاز الكمبيوتر وافصل عنه لوحة المفاتيح، واقلب لوحة المفاتيح، وقُم بفكّ كل البراغي "المسامير ذات الرأس التالف".

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2- ارفع الجزء العُلوي من لوحة المفاتيح (الجزء الذي به الأزرار والمفاتيح) وضع الجزء السُفلي جانبًا، قد تجد بعض المشابك التي تعمل على تثبيت لوحة المفاتيح، وابحث عما إذا كان هناك براغي مخبأة تحت المفاتيح.

3- اقلب نصف لوحة المفاتيح العُلوي بحيث ترى ظهر المفاتيح، ثم ابدأ بالضغط على جانبي كل مفتاح حتى تتمكن من إزالته. ستلاحظ أن مفتاح المسافة لديه عمود معدني ومن السهل إعادة تركيبه في موضعه بدقة مرة أخرى؛ ليس بالأمر المُستحيل على كل حال.

4- املأ وعاءً بالقليل من الماء البارد وصابون تنظيف الأطباق السائل، وضع فيه المفاتيح ثم ابدأ بالفرك بلطف باستخدام فرشاة ناعمة، ثم استخدم مصفاة الطعام واغسلهم جيدًا بمياه باردة، وجففهم باستخدام مُجفف الشعر.

5-استخدم فرشاة أسنان قديمة مع القليل من صابون تنظيف الأطباق السائل أو الصابون العادي وافرك جيدًا، ثم قُم بشطفها وتجفيفها كما سبق في الخطوة السابقة، وركب كل شيء كما كان.

انتبه أنك إذا نسيت تثبيت المشابك في منتصف الأزرار فإن الدوائر الكهربائية لن تتصل، وبالتالي لن تعمل لوحة المفاتيح ولن ترتد الأزرار لمكانها الطبيعي بعد الضغط عليها.

الطريقة الثالثة:

1- افصل لوحة المفاتيح عن جهاز الكمبيوتر، واستخدم سكين زبد ومناديل تنظيف ومُنظف مناسب لجميع الأغراض.

غلّف حد سكين الزبد بقطعة من مناديل التنظيف، واحرص على أن تكون منشفة التنظيف ملفوفة بإحكام حول السكين، تتوقف طريقة لف المنشفة حول حد السكين على حسب طبيعة السكين نفسه، فقد تحتاج فقط إلى وضع السكين بين طبقات المنشفة ثم سحب الزوايا للخلف بحيث يكون لديك طبقة واحدة سميكة من النسيج حول حد السكين.

2- اغمس السكين الملفوف بالمنشفة في المُنظف مُتعدد الاستعمالات، ضع حد السكين بين المسافات التي تتراكم فيها القاذورات بين المفاتيح وقُم بتحريك السكين بينها لإزالة البقايا الجامدة والعنيدة على لوحة المفاتيح.

استمر في التنظيف لمدة 5 دقائق ثم انزع قطعة المنديل من على السكين واغمسها مرة أخرى في المُنظف وافركها لإزالة الأوساخ من بين النسيج ثم قم بإعادة تركيبها على السكين مرة أخرى.

كرر العملية السابقة حتى تقوم بتنظيف لوحة المفاتيح تمامًا. احرص على ألا تقوم بفرك الدوائر الكهربائية أثناء عملية التنظيف، خاصًة إذا كانت لوحة المفاتيح ليست ذات جودة عالية.