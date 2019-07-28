بعد تحذير الصحة العالمية.. ماذا يحدث للإنسان عند تدخين السجائر الالكترونية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نورهان أشرف:

يعتقد عدد من الأشخاص أن السجائر الالكترونية أقل ضررًا من السجائر العادية، بسبب عدم احتوائها على التبغ أو غيره من المكونات الداخلة في تصنيع السجائر.

لكن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن السجائر الالكترونية ليست أقل خطرًا من السجائر العادية، كما أنها لا تكافح السرطان كما تدعي الشركات المصنعة لها.

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