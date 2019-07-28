تعزز الثقة بالنفس.. فوائد ألعاب كرة السلة لطفلك وشروط الالتحاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

لرياضة كرة السلة فوائد عديدة، ولعلها من أكثر الأنواع شهرة في البطولات العالمية، وإذا كنت تُفضل رياضة تُحسن من نشاط طفلك وتعزز طاقته البدنية والنفسية، فحاول أن تكون رياضة كرة السلة ضمن اختياراتك.

في السطور التالية يوضح مدرب كرة السلة بأحد النوادي محمود صلاح أهم فوائد لعبة كرة السلة لطفلك وشروط الالتحاق بها:

1- من أكثر الرياضات التي تساعد على حرق الدهون والسيطرة على الوزن.

2- تحسن المزاج والحالة النفسية بتقليل التوتر، إذ تساعد المشاركة الجماعية على الترابط الاجتماعي مع الآخرين.

3- تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

4- تساعد على الاتزان والمرونة في الحركة وتقوية عضلات القدم والزراعين والظهر، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض العظام.

5- تعزز ثقة الطفل في ذاته، إذ إن النجاح ضمن فريق يحقق انتصارًا.

6- تساعد كرة السلة على التركيز والترقب حيث إنه ينتظر الكرة ويشاهدها حتى تأتي له ويستغلها، وكذلك يحقق اهدافه في الحياه.

شروط التحاق الطفل برياضة كرة السلة:

1- يبدأ الكورس التمهيدي للأطفال من سن6 سنوات للبنين و7 سنوات للبنات.

2- لا يقل طول الطفل عن 85 سم في هذا العمر.

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3- لا يعاني الطفل من تشوهات جسدية مثل تقوس الساقين وتقوس الظهر.

4- لا يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر والقلب، وإذا كان يعاني من هذه الأمراض فيفضل ممارسة اللعبة كهواية.

أبرز أكاديميات "السلة":

1- أكاديمية تاجان الرياضية:

متخصصة في تدريبات الأطفال على أنواع مختلفة من الرياضات، منها الجمباز وكرة السلة وكرة القدم، ويتدرب الطفل ثلاثة أيام في الأسبوع، بمقابل 200 شهريًا.

العنوان: مركز خدمات البنفسج - التجمع الأول - القاهرة الجديدة.

2- أكاديمية كرة السلة:

مخصصة فقط للأطفال المبتدئين حتى سن 18 عامًا في رياضة كرة السلة، وتؤهل الطلاب إلى البطولات المحلية ثم الدولية. قيمة الاشتراك 250 جنيهًا شهريا، ويكون التدريب مرتين أسبوعيًا.

العنوان: تقع الأكاديمية بداخل نادي السكة الحديد بمدينة نصر - بجوار جامعة الأزهر.

3-Cairo Basketball Zone:

أكاديمية متخصصة في رياضة كرة السلة للمبتدئين والأطفال، وتقبل من سن 13، بقيمة اشتراك 300 جنيه شهريًا مقابل 3 حصص أسبوعيًا.

العنوان: شارع يوسف عباس متفرع من مصطفى النحاس مدينة نصر، أو نادي الزهور فرع التجمع الخامس.