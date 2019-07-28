والد حلا شيحة عن زوجته: سيدة زكية تتمتع بنكران الذات

قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانتين الشهيرتين حلا وهنا شيحة، إنه أنجب 4 فنانات، ولم ينجب ذكرًا، لكنه يعتبر أزواج بناته بمثابة أبنائه.

كما تطرق، خلال حواره مع الإعلامية سناء منصور، والإعلامية شيرين عفت، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "DMC"، اليوم، إلى الحديث عن زوجته، حيث أثنى عليها وأشاد بالعلاقة الوطيدة التي جمعتهما.

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وأضاف: "مهما اتكلمت مش ممكن أوفيها حقها، هي سيدة ذكية، وتتمتع بنكران الذات يصنع المعجزات، وعمرها ما زعلتني، وتتركني أعمل في هدوء، ولولاها مكنتش قدرت أكمل الرحلة".

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