مالك "شاطئ النساء" يرد على اتهام بطلة "السيلفي": "وحياة عيالي ماحصل"

شواطئ السيدات مكان له خصوصيته، إذ يتمتع فيه السيدات بحريتهن بعيدًا عن الجنس الآخر، بملابس البحر.. يرقصن ويصفقن، ويعشن ساعات من الخصوصية، بعيدا عن الكاميرات والتصوير، وأي أمر ينتهك خصوصياتهن.

لكن وخلافا لتلك الخصوصية، فجرت إحدى زوار شواطئ النساء مؤخرًا أزمة، بعدما قالت إنها تعرضت للاعتداء، داخل الشاطئ من قِبل المسؤولين والعاملين به، بدعوى محاولتها التقاط "سيلفي".

شيماء علي، التي فجرت الأزمة، أكدت أنها تعرضت للضرب والسباب من قِبل العاملين بالشاطئ، بعدما اكتشفوا قيامها بالتصوير، موضحة أنها بالفعل فتحت عدسات الكاميرا عقب انتهاء الزوار من ارتداء ملابسهن.

مدير الشاطئ يرد على الفتاة

"كذابة دي كانت بتصور في عز الضهر وحياة عيالي، والستات مكنتش لبست هدومها لسا".. بتلك الكلمات نفى محمد السعدني، مالك الشاطئ، الرواية التي سردتها شيماء علي، حول ما حدث معها داخل الشاطئ، موضحًا أن التصوير ممنوع نهائيًا داخل الشاطئ المخصص للسيدات، وأن من يخالف القواعد يتم محاسبته.

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وعن اعتداء العاملين على الفتاة، أكد "السعدني" أن الأمر عكس ما سردته تمامًا، قائلًا: "طلبنا منها تمسح الصور، لكن هي اعتدت على الأمن، رافضة القواعد والتعليمات".

وتابع خلال حديثه لـ"هُن": "الستات حرروا محضر ضدها يومها"، مؤكدًا: "إحنا من 2005 عمر ماحد اشتكى".

واختتم "السعدني": "أنا وكلت المحامي سمير صبري، وحررنا محضر احوال 12، بالتوثيق والمعلومات، ضد المدعوة، للتشهير بينا".

بسبب سيلفي.. الاعتداء على سيدة أمام طفلها بأحد شواطئ النساء في مارينا

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