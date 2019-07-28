تعتبر البليلة من الحلويات التي يفضلها الكثيرون، لمذاقها الرائع، نقدم لكم اليوم طريقة عمل البليلة على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ"، على Cbc سفرة. المقادير قمح مسلوق نصف سلقة. سكر. لبن. مكسرات مشكلة. فانيليا. قرفة عيدان. Advertisements طريقة التحضير - اسلقي البليلة نصف سلقة بالماء فقط. - صفيها واتركيها لتبرد. - سخني اللبن ثم أضيفي السكر وعود قرفة والقليل من الفانيلا. - اضيفي البليلة إلى اللبن واتركيها لتكمل النضج. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل البليلة في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.