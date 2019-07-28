من 74 ألفا إلى 15 مليون دولار.. هذه أغلى الأحذية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– سمية عبد الهادي

ظهرت أحذية باهظة الثمن خلال الفترة الماضية على منصات وعروض الموضة، إذ بلغ سعر بعضها ملايين الجنيهات، وهو ما لفت الأنظار إليها، وأثار سعرها تساؤلات عدة حول السبب الرئيسي لارتفاعه بهذا الشكل.

ويقدم لكم "الخليج 365" خلال السطور التالية الأحذية الأغلى ثمنًا خلال هذا العام، وفقا لموقع "beautifullife".

1- أحذية أوبيرسي دايموند

يعود تاريخ تصنيع هذا النوع من الأحذية إلى عام 1935، حيث رصع بعضها بالألماس لذلك تراوح أسعارها مؤخرًا ما بين 3 آلاف و10 آلاف دولار، إلى 4 آلاف و510 دولارات، أي ما يعادل من 49 ألفا و725 جنيها مصريا إلى 74 ألفا.

2- لويس فيتو مانهاتن ريتشيلز للرجال

تمثل هذه الماركة الرفاهية في عالم الموضة، ويعتمد هذا النوع على التصميمات التراثية القديمة، ويصنع من جلد التمساح، ويحتوي على غرز للخياطة معقدة للغاية فضلا عن الزخارف الدقيقة، ويبلغ سعرها 10 آلاف دولار، أي ما يعادل 165 ألفا و200 جنيها مصريا.

3 - نايك

قدمت نايك حذاءا يعمل بالبطارية والمحرك، حيث تعمل على راحة القدم وحمايتها، وهي من حيث الشكل من الأحذية النادر تصميمها، فقد تزود بأضواء مختلفة.

كما أنها تتسم بميزة الربط التلقائي لـ "الزرار"، يصل سعر هذه الأحذية إلى 26 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 429 ألفا و520 جنيها مصريا.

4- أحذية رجالية من تيستوني

تمتاز هذه الأحذية بالبراعة الإيطالية في التصميم، وتتسم بالخفة، كما تعد مقاومة للماء، لذلك يصل سعرها إلى 30 ألف دولار، ما يعادل 495 ألفا و600 جنيها مصريا.

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5 - أحذية air Jordan

يتميز هذا الزوج من الأحذية بالأناقة، ويعد موضع لعشاق الأحذية، فهو بتوقيع مايكل جوردان، ويتسم بقدرته على راحة القدمين. كما يتميز ببعض التفاصيل الفضية الموضوعة بصورة فنية راقية، وهو ما يجعله من أغلى أحذية كرة السلة، فهو الآن ينافس أحذية "نايك" ويصل سعر هذا النوع من الأحذية إلى 60 ألف دولار، أي ما يعادل 991 ألفا و200 جنيها مصريا.

6- إسكندر جاه

المنسوب لنظام حكم حيدر أباد في القرن الثامن عشر الميلادي، وهو من الأحذية صاحبة التصميمات المعقدة، حيث يطرز الحذاء بالكامل باستخدام خيوط ذهبية، يتضمن العديد من الزمرد والماس والياقوت، لذلك تبلغ قيمتها 160 ألف دولار، ما يعادل 2 مليون و643 ألفا و200 جنيها مصريا.

7- ستيوارت فايتمان

صنعت هذه النعال من الجلد الإيطالي، وصمم من 565 قطعة من الماس بلون البلاتين.. كما صممت بصورة معقدة وملحق بها أشرطة من الدانتيل لربط القدم والكاحل، كما يضم هذا الحذاء ماسة بوزن 5 قيراط، ويكلف بمفرده مليون دولار، وتقدر قيمة الحذاء بـ2 مليون دولار، أي ما يعادل 33 مليون و400 ألف جنيه مصري.

8- ستيورات فايتسمان ريتا هيوارث

ارتدت هذا الحذاء نجمة هوليود ريتا هايورث، ويبرز حول الكعب مجموعة من الأقراط وكذلك في جسم الحذاء، ما يمنحه أناقة ورقة.. كما للحذاء مجموعة من أحجار الياقوت والماس، لذلك يبلغ سعر هذا الحذاء 3 ملايين دولار.

9- هاري وينستون

يملك هذه الماركة رون وينستون، ابن مصمم المجوهرات هاري وينستون، وتم تصميم هذا الحذاء بدقة عالية تمثل الفخامة والرقي، حيث استخدم به 4600 قطعة ياقوت، كما استخدم 50 قيراط من الماس لتزيينها، لذلك يبلغ سعرها 3 ملايين دولار أمريكي.

10- الكعب العالي من ديبي ونغهام

تم تصميم هذا الزوج من ديبي ونغهام كهدية لعيد الميلاد، تم صنع الكعب العالي من الأحجار الكريمة الأغلى والأندر في العالم، مثل الماس الأزرق والوردي، بينما صنع جسم الحذاء من البلاتين والذهب الخالص عيار 24، وذلك بسعر 15 مليون دولار.