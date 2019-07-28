بعد شكوى انتشارها بالتجمع الخامس.. معلومات ونصائح مهمة عن أفعى "الطريشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

اشتكى عدد من الأهالي بعض المناطق بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة من ظهور أفعى "الطريشة" ما أثار حالة من الرعب بين سكان المناطق، والأماكن المجاورة.

وفي اتصال للدكتور محمد فهيم، أستاذ مركز البحوث الزراعية، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج مساء DMC، قال إن ظهور ثعابين "الطريشة" في التجمع الخامس، هو نتيجة القضاء على الكلاب منذ عدة أيام، مما أدى إلى حدوث اختلال في التوازن البيئي، على حد قوله.

وأضاف فهيم، أن "ثعابين الطريشة هي حية قوية جدًا، وتأثير عضتها أكثر من 5 آلاف عضة كلب.. ونستعرض لكم في السطور التالية معلومات عن الثعبان وكيفية حماية منزلك وأسرتك والإسعافات الأولية في حال أصابك مكروه.

1 - على الرغم من حجمها الصغير بالنسبة لبقية الأفاعي إلا أنها تعد من أخطر الأنواع، وتستطيع قتل الإنسان في دقائق معدودة.

2- يطلق عليها اسم الحية المقرنة، لوجود قرنين أعلي رأسها، ويتراوح طولها بين 30 إلى 85 سم، وتتميز بلونها الأصفر.

3 - لثعبان الطريشة قدرة عالية القفز السريع لعدة أمتار بالثانية الواحدة، ويتجدد السم مرة أخرى ويكون سمها خطير جدًا، وتستطيع قتل الإنسان خلال ثلاثين دقيقة فقط.

4 - عند الإصابة بلدغة الطريشة يتغير لون جسم الإنسان إلى اللون الأسود في بداية الأمر ثم يحدث تورم شديد في الجزء الملدوغ، ويلقي المصاب حتفه إذا لم يتم إنقاذه في خلال دقائق من اللدغة.

Advertisements

5 - يجب تطهير مكان العضة بالماء والصابون البيتادين، وإعطاء المصاب مضاد حيوي لمنع حدوث تلوث بكتيرى أو جرثومى وإعطائه مصل التيتانوس.

6- الذهاب إلى أقرب مركز سموم وعدم تحريك الجزء المصاب، ثم نقل المصاب لأقرب مركز علاج سموم لأخذ المصل المضاد لعضات الثعابين، والتي تتحدد حسب حالة المريض.

لكن كيف تحمي منزلك من ثعبان الطريشة؟

1 - المحافظة على نظافة المنزل، وعدم ترك القمامة لأيام، أو نشارة القش، أو الخشب، والعشب المقطوع، لأنها تفضل الاختباء فيها.

2- تجذب الثعبانين لأطعمة القطط والكلاب، وأماكن تربية الطيور، ومن أفضل أماكن الاختباء أماكن تحتوي على النباتات والأشجار.

3 -تجنب ترك أطعمة مكشوفة خارج الثلاجة، وتأكد من عدم وجود ثقوب في المنزل.