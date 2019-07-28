محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: تعد القدم السكري أو الغرغرينا من أبرز مضاعفات مرض السكري، وتحدث نتيجة انسداد الأوعية الدموية والشرايين الموجودة في القدم، بسبب تراكم الدهون والكالسيوم على جدرانها، وقد تتفاقم الحالة إلى حد البتر في حالة عدم الاهتمام بعلاجها فور اكتشافها. لقراءة المزيد عن 6 علامات تنذرك بالقدم السكري.. إليك طرق الوقاية منها اضغط هنــــــــــــــا.

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