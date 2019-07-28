قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانتين الشهيرتين حلا وهنا شيحة، إنه أنجب 4 فنانات، ولم ينجب ذكرًا، لكنه يعتبر أزواج بناته بمثابة أبنائه.
كما تطرق، خلال حواره مع الإعلامية سناء منصور، والإعلامية شيرين عفت، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "DMC"، اليوم، إلى الحديث عن زوجته، حيث أثنى عليها وأشاد بالعلاقة الوطيدة التي جمعتهما.
وأضاف، "مهما اتكلمت مش ممكن أوفيها حقها، هي سيدة ذكية، وتتمتع بنكران الذات يصنع المعجزات، وعمرها ما زعلتني، وتتركني أعمل في هدوء، ولولاها مكنتش قدرت أكمل الرحلة".
كانت هذه تفاصيل خبر والد حلا شيحة عن زوجته: سيدة زكية تتمتع بنكران الذات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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