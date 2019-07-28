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بـ10 صور في مختلف المراحل العمرية، وجه الفنان تامر هجرس رسالة إلى ابنته الكبرى "تمارا"، احتفالا بعيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".
باللغتين العربية والإنجليزية، هنأ "هجرس" ابنته، قائلا: "أحبك إلى ما لا نهاية، الله يحفظك ويرشدك دائما إلى الطريق الصحيح للحياة، أنت امرأة قوية وأنا فخور بها.. أنتي نعمة في حياتي.. شكرا لك لأنك أنت.. سوف افتقدك كل يوم ولكن لديك قلبي".
وتابع، بقوله "الحمدلله ربنا يحفظك ويحميكي ليه ويهديكي الصراط المستقيم دائما.. سوف تري في العالم ما تحمله في قلبك"، مرفقا صور تجمعه بابنته منذ طفولتها وحتى شبابها.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع التهنئة، التي حصدت على مايزيد عن 2300 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنتم عائلة جميلة جدا.. حفظكم الله"، و"منورين عقبال متشوفها عروس"، و"شكلكم في الصور أخوات، مش أب وبنته خالص".
وفي 10 يونيو الماضي، احتفل الفنان تامر هجرس بحفل تخرج ابنته تمارا، عبر "إنستجرام"، قائلا: "لدي الكثير من الفخر في قلبي إليكِ كل يوم.. أنتي تتمتعين بالقوة والحكمة واللطف والإيمان.. لديك كل شيء وهذا يجعلني فخور.. سعيد اليوم كما في اليوم الذي ولدت فيه... أمسك بإصبعي في يدك ثم ... الآن بعد 17 عامًا تمسك قلبي وإلى الأبد ... يحفظك الله ويرشدك إلى كل خير الحياة .. الحمدلله تمارا تامر كمال هجرس أنا أحبك إلى ما بعد.. ربنا يحفظك ويحميكي ليا"، وسط تفاعل متابعيه بالتهنئة.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ10 صور.. تامر هجرس يحتفل بعيد ميلاد ابنته: "ربنا يهديكي الصراط المستقيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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