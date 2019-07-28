مكياج الصيف باللونين البرتقالي والأصفر لإطلالة مميزة

المكياج في الصيف يحتاج إلى لمسات متجددة حتى يمنح صاحبته إطلالة الأنطلاق والاشراقة التي تلائم المصايف والشاطئ والخروجات المختلفة، وحسب موقعفإن " vimdecor " لمسات اللون البرتقالي والأصفر تظهر بشكل أنيق وذكي في كثير من الأفكار .

تتسم هذه الألوان بأنها نابضة بالحياة والأنطلاق، وتجذب الأنظار لها فعندما تتعانق اشعة الشمس والبشرة القمحية أو البرونزيه مع هذه الألوان تكون الإطلالة مميزة.

ظلال العيون الملونة بدرجات الأصفر والبرتقالى تلائم أوقات الصباح عندما تكون من النوع المطفى، وفى المساء تكون لامعة مع وضع لمسات من الجليتر الاوكسديه.

ويكون الملائم مع هذه الإطلالة أحمر الخدود من اللون الخوخى والبنى الفاتح الذى يبرز جمال الملامح، وكلما كانت اللمسات من هذه الألوان المبتكرة بسيطة الخطوط تركت أثر رائع على البشرة مع الحرص على خلق أفكار جديدة تواكب الموضة وتلائم الشخصية الجريئة التى اختارت هذه الألوان

قد يهمك أيضـــــــًا

Advertisements

تعرفي على كيفية اختيار "ظلال العيون" المناسب لكِ

ألوان ظلال العيون الأكثر رواجًا في خريف 2018

.