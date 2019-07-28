حقيقة المليون جنيه سعر 6 ليالِ بأحد فنادق الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

"6 ليالي في فندق بالساحل الشمالي بمليون جنيه"، صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت حالة من الجدل والاندهاش والسخرية بين الرواد، للارتفاع الباهظ للتكلفة.

والصورة التي جرى تداولها كانت لحجز أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي عن طريق موقع حجز الفنادق العالمي "booking" لفندق يتجاوز تكلفة قضاء 6 ليالٍ لغرفة مزدوجة لشخصين، أكثر من مليون جنيه.

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ونفى الفندق عند تواصل "الخليج 365" مع إدارة الحجوزات صحة الصورة، موضحة أنّ الفندق لديه 6 مستويات للخدمة، أبرزهم الغرف التي تطل على البحر "سويت"، وبها جميع الوجبات، ويبلغ سعر "السويت" في الليلة حوالي 45 ألف جنيه فقط، وفي خلال الـ5 أيام يبلغ سعره 22 ألف و500 جنيه فقط، وليس أكثر من مليون.

أما الغرف الأخرى الأقل في المستوى تبدأ سعر الليلة 14 ألف جنيه لغرفة مزدوجة لشخصين، ما تبلغ سعر الغرفة خلال 5 أيام العيد 70 ألف جنيه.

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