11 حيلة ديكورية للتغلب على حرارة الصيف والرطوبة في المنزل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
تزامناً مع ارتفاع درجات حرارة فصل الصيف، ترتفع نسبة الرطوبة تدريجيًا في المنزل فتخلق جو غير صحي لأفراد العائلة، وقد يتسبب ذلك في سرعة تلف الأجهزة الكهربائية والأثاث بجانب ظهور الروائح الكريهة والمزعجة.
وقدمت مهندسة الديكور خلود الأصيلي، لـ" الخليج 365" خلال النقاط التالية حيل ديكورية بسيطة يفضل اتباعها للتغلب على الرطوبة، و خلق أجواء باردة لطيفة دون اللجوء للتكييف.
وقالت "الأصيلي"، إذا كنت تجهز لعش الزوجية أو تخطط لتشطيب شقتك الجديدة فمن الضروري أن تأخذ في الاعتبار أثناء مرحلة التأسيس؛ استخدام مواد عازله عن الحرارة، خاصة إذا كانت شقتك في الدور الأخير من العقار فذلك يساعد على عزل حرارة الشمس ويمتص الرطوبة بسهولة.
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