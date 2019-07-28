صيحات أساسية تعتمدها أنجلينا جولي تضمن لها الأناقة في أيّ وقت

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 07:34 مساءً - رغم نجوميتها، إلا أنّ الممثلة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie تعتمد في أناقتها البساطة، لذلك لا تخلو خزانتها من الصيحات الأساسية التي تمنحها اطلالات خاطفة بأقل مجهود.
أنجلينا جولي ليست من بين النجمات اللواتي يتبعن الاتجاهات السريعة للموضة، بينما تميل إلى القطع الأساسية التي لا تختفي من الموضة، بدليل عشقها للبدلات السوداء، وحذاء الـ pump بدرجات النيود، والاكسسوارات المصقولة، ورغم ذلك لا تبدو مملة أو مكررة.
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إذا كان ستايل أنجلينا جولي يروق لأسلوبكِ في اختيار الأزياء، عليكِ تجاهل جزء من اتجاهات الموضة العصرية، وملء خزانتكِ بقطع كلاسيكية تقليدية.
بعد إلقاء نظرة على اطلالتها المتكررة، بخاصة للخيارات اليومية، وجدنا 6 قطع أساسية لا تتخلى عنها أنجلينا جولي.. إليكِ:
1- توب بلون محايد
أثبتت جولي مرارًا وتكرارًا، أنّ القطع الأساسية مثل التوب بلون محايد، لا يمكن أن يجعل اطلالة المرأة مملّة على الإطلاق حتى مع تكراره. مثال على ذلك، لا تتخلى "جولي" عن التوب الأبيض أو درجات البيج تحت السترات والمعاطف الصيفية.
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2- معطف الترانش
هذه القطعة الكلاسيكية التي عُرفت في الأساس كقطعة مخصصة لجنود الجيش البريطاني، ثم اخترقت الموضة، لا تذهب مهما تغيّرت الاتجاهات، ويبدو أنّ أنجلينا جولي تجد فيه قطعة أساسية تحقق لها الأناقة بأبسط الاختيارات، لا سيّما وأنه قطعة تناسب الصيف والشتاء على حدّ سواء.
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3- كعوب القطة
عادت الأحذية المصممة من كعب رفيع وفي الوقت نفسه قصير، والمعروفة باسم كعب القطعة، فهي أحذية تحقق الأناقة والراحة معًا، لذلك هي قطعة أساسية في خزانة النجمة العالمية أنجلينا جولي.
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4- القميص الأبيض
سواء تحت جاكيت أو بليزر، أو كخيار نهاري مع بنطلون جينز أنيق، يعدّ القميص الأبيض قطعةً لا غنًى عنها عند أنجلينا جولي، وربما هو القطعة الذهبية التي لا تختلف عليها جميع النساء، حتى وإن اختلفنَ في أسلوب اختيار الأزياء.
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5- حذاء اللوفر Loafers
عندما لا ترتدي "جولي" كعب القطة، غالبًا ما تختار زوجًا من أحذية اللوفر المسطحة ذات التصميم المستوحى من أزياء الرجال، ويعدّ هذا الاختيار مناسبًا لجميع الاطلالات النهارية تقريبًا.
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6- الحقائب الكبيرة
نادرًا ما شوهدت "جولي" وهي تحمل شنطة يد صغيرة. بدلًا من ذلك ، تحمل الحقائب الكبيرة بتصميم كلاسيكي ودرجة لون محايدة، مثل البيج والأسود ودرجات النيود.
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