أزياء صيفية بأسلوب النجمات العربيات استوحي منها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 07:34 مساءً - كثيرة هي صيحات الموضة التي شاهدناها ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2019، منها الفساتين المعرقة ومنها تنانير البليسيه، ومنها البناطيل الواسعة أو موديلات الجينز المتنوعة، أو الشورت المريح العملي وغيرها، وقد تنوعت ألوان الأزياء بشكل لافت أيضًا، وشاهدنا النجمات العربيات في مختلف المشاوير الصيفية الصباحية منها والمسائية، وقد جمعنا اليوم بالصور أبرز موديلات أزياء صيفية اختارتها النجمات مؤخرًا لتستوحي منها بعض الأفكار.



شذى حسون في لوك صيفي في الشورت

شذى حسون في اطلالة بالشورت



في أحد المشاوير الصيفية الصباحية شاهدنا شذى حسون وقد اختارت لوك شبابيًّا كاجوال، وكان عبارة عن شورت قصير باللون البيج، نسقت معه توب باللون الأصفر بقصة الكتف الواحدة، مزينة بالكشكش وأكملت الاطلالة بحذاء رياضي أبيض وشنطة يد باللون البيج.





إيميه صياح في فستان قصير أحمر

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ايميه صياح في فستان أحمر قصير



إيميه صيّاح تختار الاطلالات الأنثوية الناعمة في مختلف المناسبات، حتى أثناء السفر، مثل هذا اللوك الذي اعتمدت فيه فستانًا صيفيًّا قصيرًا باللون الأحمر، نسقت معه شنطة يد باللونين الأحمر والأبيض من “غوتشي” Gucci، وحذاءً رياضيًّا أبيض ونظارات شمسية.





دانييلا رحمة في فستان أبيض مميز

دانييلا رحمة في فستان صيفي أبيض



اطلالة صيفية مميزة شاهدنا بها دانييلا رحمة وكانت عبارة عن فستان ماكسي باللون الأبيض السكري بقصة القميص، وهذه القصّة من الأكثر رواجًا هذا الموسم وقد ناسبت دانييلا بشكل كبير وقد نسقت معه اكسسوارات ذهبية لافتة.



ستيفاني صليبا في فستان ماكسي معرق

ستيفاني صليبا في فستان صيفي معرق





ستيفاني صليبا شاهدناها في إحدى المناسبات الصيفية المسائية، وقد اختارت فستان ماكسي معرقًا باللون الأبيض الزهري، قصته ناعمة ومنسدلة ومثالية لمناسبات الصيف، وقد نسقت معه صندلًا معدنيًّا باللون الزهري، وشنطة يد باللون الفضي من “ديور” Dior.



أزياء صيفية مميزة بأسلوب النجمات العربيات شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.