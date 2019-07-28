إكسسوارات جلد التمساح صيحة شتوية تستمر في الصيف

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 07:34 مساءً - تتوجه الكثير من السيدات إلى اتّباع موضة شنط جلد التمساح في فصل الصيف، علمًا أنها صيحة شتوية، إلا أنها تستمر في الصيف، وهذا ما دفع الكثيرات إلى التوجه لتجربة شنط جلد التمساح، بخاصة وأنها ظهرت بشكل قوي في الشتاء واستمرت في الصيف بقوة.
طريقة تنسيق شنط جلد تمساح
شنط جلد التمساح يمكن تنسيقها مع ستايلات الملابس كافة، فمهما كنتِ ترتدين من ستايلات الملابس المختلفة، فكل ما عليكِ فعله، هو التألق بها بشكل مناسب، اختاري درجات ألوان الحقيبة سواء كانت باللون الرمادي أو درجات البيج، أو البني أو درجات البرتقالي.
شنط جلد التمساح كثيرة ومتنوعة، منها ما هو كبير الحجم ويناسب ستايلات العمل، ومنها ما هو صغير كحقائب الخصر وغيرها من الشنط الصغيرة للغاية، والتي تناسب الاطلالات الكاجوال ومشاوير الأصدقاء المختلفة.
شاهدي الصور واختاري منها ما يناسب اطلالالتكِ ونسقي معها شنط جلد التمساح الأنسب لكِ.
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