تصاميم لبنانية للعيد تناسب مختلف الأذواق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 07:34 مساءً - قدم مصممو الأزياء اللبنانيين فساتين سهرة تتميز بالفخامة والسحر ويمكن أن تستوحي منها تصاميم عصرية وراقية في نفس الوقت، لعيد الأضحى.

تمتعي بإطلالة تحاكي النجمات، وإختاري فساتين سهرة لبنانية فخمة،تزيد من جاذبيتك وأناقتك، فساتسن متنوعة في تصميماتها ، من توقيع أهم المصممين اللبنانيين.

Dior



تسابقت دور الأزياء اللبنانية على تقديم فساتين السهرة الأجمل خلال أسبوع باريس للهوت كوتور موسم خريف وشتاء 2019 – 2020، شاهدى التصاميم التي بدا فيها الإبتكار واضحًا لتبشرنا بموسم لا يضاهى من الإطلالات المفعمة بالفخامة والرقي استوحي منها لسهرة عيد الاضحى.

Tony Ward



- حجزت فساتين السهرة بقصة الـ A Line لنفسها مكانًا بارزًا على منصات عروض كوتور خريف 2019، فصادفناها لدى جورج حبيقة Georges Hobeika، أعتمديها لتخفي الترهلات المتراكمة حول منطقة الخصر والأجناب.

- كان لـ فساتين السهرة المنفوشة حصة كبيرة ضمن مجموعات 2020، فزينت عروض طوني ورد Tony Ward، زهير مراد Zuhair Murad وزياد نكد Ziad Nakad، ويساهم هذا الموديل في إخفاء عيوب القوام الكمثري التي تتركز في الجزء السفلي من الجسم.

Georges Chakra



- أحتوت مجموعة رامي قاضي Rami Kadi على تشكيلة من فساتين السهرة التي نرشحها لنحيلات الجسم حيث ستكسبهن شكل أعرض وقامة أكثر إمتلاءًا لا سيما الموديل المزود بكاب ضخم ومموج، كذلك الفستان البرتقالي المصمم بتنورة مؤلفة من طبقات.

Chanel



- أبتكرت أسماء كبيرة مثل طوني ورد Tony Ward وجورج شقرا Georges Chakra تشكيلة فخمة من فساتين حورية البحر Mermaid dresses، تألقي بها لتزيدك طولًا ولتبرزي جمال قوامك الرشيق.

- أعتمدي صيحة فساتين السهرة المزينة بشقوق أمامية أو على الجانب كما في تصاميم زهير مراد Zuhair Murad وزياد نكد Ziad Nakad لتبرزي طول القسم السفلي من قامتك.

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