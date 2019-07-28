الفنانة كارمن سليمان تلهمكِ بمظهر أنيق في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 07:34 مساءً - تعتمد الفنانة كارمن سليمان منذ انطلاقتها الفنية اختيار أزياء ناعمة وأنيقة وعصرية، ولعلّ أبرز ما يميزها عن غيرها، الظهور باطلالات أنثوية رائعة، تناسب عمرها، ولون بشرتها.



لذا، اخترنا لكِ الخليج 365 مجموعةً من أجمل أزيائها التي أطلَّت بها خلال الفترة الأخيرة، لتستوحي منها أفكارًا، تتألقين بها في عيد الأضحى المبارك.

فستان بأكمام شفافة من وحي كارمن سليمان



ظهرت كارمن سليمان في إحدى مناسباتها بفستان أحمر طويل بأكمام شفافة، وشكل ضيق من الأعلى وواسع من الأسفل، ومطرز بالكامل بالزهور، وظهرت كذلك بـ "جمبسوت" فيروزي بحزام من الخصر، وزهور برتقالية، وأكملت "اللوك" بمجوهرات فضية ناعمة، أيضًا أطلَّت بفستان أسود ناعم بفتحة جانبية، ومزيَّن بالكشكش، وتركت شعرها "الويفي" منسدلًا، وبدت في غاية النعومة والأنوثة.



وفي اطلالة عصرية وشبابية، ارتدت فستانًا أصفرَ بحزام خصر، وظهرت بالشعر "الويفي"، كما اختارت فستانًا ناعمًا أسودَ، مزيَّنًا بالأزرار، وارتدت جزمة رياضية بيضاء، وزيَّن أكتافها شعرها "الويفي".

كارمن سليمان بفستان أصفر

وفي ظهور يميل إلى البساطة، أطلَّت بـ "جمبسوت" أخضر بسحَّاب فضي، ونسَّقت معه كعبًا شفافًا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل.



وتميَّزت كارمن باطلالة فاخرة وناعمة في غاية الأنوثة بفستان أزرق مكشوف الكتفين، ومزيَّن بالكشكشة عند منطقة الصدر، قصير من الأمام، وذيل من الخلف، ووضعت مجوهرات ماسية فاخرة، وارتدت حذاءً فضيًّا بكعب.

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فستان أسود على غرار كارمن سليمان



وظهرت كذلك باطلالة فخمة، حيث ارتدت فستانًا كحليّ اللون، محدَّد الخصر، بأكمام قصيرة، وأكملت مظهرها باكسسوارات فضية عصرية، وأقراط ضخمة، وشعر "ويفي".



واختارت في اطلالة رائعة فستانًا طويلًا بنفسجيّ اللون، مزيَّنًا بالذهبي في الصدر، بحزام ذهبي في الخصر، وزيَّنت شعرها "الويفي" بربطة ذهبية.

عبايات عيد الأضحى أنيقة ومميزة من الفاشينيستات

اطلالات عيد الأضحى على غرار الفاشينيستا