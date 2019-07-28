عبايات باللون الأبيض ناعمة لصيف 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 07:34 مساءً - الألوان الفاتحة بشكل عام تزينت بها الكثير من القطع بعالم الموضة هذا الصيف، ومن أشهر التصميمات التي شاهدناها باللون الأبيض مع تدرجاته المختلفة، كانت العبايات باللون الأبيض الناعم.
ولاطلالة عصرية وأنيقة هذا الصيف، إليكِ مجموعة من موديلات العبايات باللون الأبيض لصيف 2019، اخترناها لكِ في "الخليج 365.نت" من مدونات الموضة المحجبات، وطريقة تنسيقها مع باقي القطع والاكسسوارات لديكِ، لاطلالة متكاملة.
عبايات بيضاء مع التطريزات على الجيوب
يمكنكِ اعتماد هذا الموديل البسيط من العبايات من الفاشينيستا فاطمة حسام باللون الأبيض الصريح، مع التطريزات البسيطة باللون الفضي اللامع على الجيوب، نسقتها في فستان باللون الفستقي وهو من الدرجات الأنيقة التي تناسب الأبيض.
عبايات مع رباط الخصر والتول المنفوش
هذا اللوك الأنيق من الفاشينيستا سهى للعباية باللون الأبيض مع رباط الخصر من السترو Straw، لاطلالة صيفية من الدرجة الأولى، ولفتنا هذه اللمسة من التول المنفوش بأطراف العبايه لاطلالة غاية في الأناقة، وتجعلك تعتمدينها بسهرات الصيف بكل بساطة.
عبايه بسيطة مع حزام الخصر اللامع
هذا التصميم من الفاشينيستا حنين الصيفي مع حزام الخصر اللامع، والأطراف المطرزة بالشراشيب مناسبة لأوقاتكِ الرسمية بعد الظهر، من الممكن أن تنسقيها بالطريقة المحايدة مع الطرحة باللون الرمادي الثلجي، وحذاء أبيض، أو اختاري أحد الحجابات المعرقة بالورود.
عبايه باللون الأبيض مع التطريزات على الياقة
اللون الأبيض لا يحتاج للكثير من التطريزات لإبراز جماله، فمن الممكن أن تختاري فقط لمسة من الأحجار المرصعة على الياقة مثلًا، كهذا الموديل من سندس القطان، وتختاري معها اللوك المحايد للحجاب والشوز، وحتى الشنطة سوف تكون بلمسة بسيطة من الألوان الهادئة كالنحاسي اللامع، لاطلالة كلاسيكية يمكنكِ اعتمادها في النهار.
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