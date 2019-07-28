أزياء تناسب المحجبات بألوان النيون

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 07:34 مساءً - ألوان النيون إحدى الصيحات التي يمكنكِ التألق بها هذا الصيف، وبالفعل بدأت مدونات الموضة المحجبات باعتماد هذه الصيحة باطلالاتهنّ، بل إنّ بعضًا منهنّ اعتمدها كاطلالة أساسية بطريقة كاملة، بينما اكتفى البعض باختيار اللون كلمسة بسيطة تزين اللوك.

واليوم سوف نقدم لكِ مجموعة من الأزياء بالألوان النيون تناسب الصبايا المحجبات من الفاشينيستات لاطلالة غير تقليدية.

البدلة الكاملة بالألوان النيون من الفاشينيستا آسيا

البدلة الكاملة بالألوان النيون من الفاشينيستا آسيا



تعتمد مدونة الموضة آسيا الألوان النيون بشكل عام، فاطلالتها الجريئة وذوقها غير التقليدي لم يجعلنا نستغرب اعتمادها هذه الصحية، كهذه البدلة بالكامل باللون النيون الأخضر الفوسفوري، مع الشنطة السوداء، ونسقت معها توربان باللون الأخضر الهاديء، لتخفف من حدة اللون.



اللمسات الأنثوية باللون الفوشي النيون

اللمسات الأنثوية باللون الفوشي النيون





لفتنا هذا اللوك الذي اعتمدته الفاشينيستا ظهيرة، بالتوب النيون الفوشي اللامع، نسقت معه سكارف ربطته على خصرها، مع الرسومات الملونة، للمسة غاية في الأنوثة، مناسبة أكثر لاطلالة الشاطئ، مع شنطة الخوص الملونة.



الفساتين باللون الفاقع بالكامل

الفساتين باللون الفاقع بالكامل





من التصميمات التي من الممكن اعتمادها بالألوان النيون، هو اختيار فساتين بلونكِ المفضل، وتنسقه بطريقة ناعمة تناسب الدرجة الصاخبة للفستان، كهذا الفستان باللون البرتقالي النيون من الفاشينيستا هاجرا، وقد أعجبتنا الصنادل المفتوحة باللون الأبيض، مع التوب باللون نفسه.

Advertisements



القمصان النيون الفاقعة

القمصان النيون الفاقعة

واحدة من أفضل القطع التي يمكنكِ اعتمادها باللون النيون، هو اختيار القمصان الناعمة بالساتان الحريري على سبيل المثال، كهذا اللوك الذي اعتمدته الفاشينيستا سمر البارشا بالقميص الفوشي الفاقع مع البنطلون الأحمر، واختارت كذلك السومون الفاقع للسليبر الفاتح لاطلالة جذابة.

اقرأ أيضا:

كيف ترتدين الجينز الواسع كالفاشينيستات المحجبات؟

تنانير طويلة محتشمة للمحجبات من انستقرام

فساتين محجبات تخفي عيوب القوام من وحي مروة حسن