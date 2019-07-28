فساتين زفاف 2019 موديلات ملكية بأقمشة متنوعة

تتجه الموضة نحو خطوط البساطة في جميع أنماطها لتكون تصاميم فساتين الزفاف الأولى بهذه الرقة والبساطة، حتى تظهر العروس في إطلالتها في ليلة العمر بجمال مبهر، بعيدًا عن البهرجة والتفاصيل المتعددة، وحسب موقع "vimdecor" التفاصيل البسيطة تدل على أنها خرجت من مصمم بارع يحاول تجسيد التفاصيل القليلة حتى يظهر إبداعه.

موديلات الفساتين من "المارميد" من الاسفل ومستقيمة من الأعلى المصممة من الجبير الراقي الفخم.

الجبير ذو نقوش الورد الطائر تدخل تصميم فساتين الزفاف هذا العام وتبتعد عن التطريز خاصة عندما سيكون الحفل في فترة النهار.

الفساتين ذات الذيل الطويل من الموديلات التي تجعل الفتاة أشبه بأميرة تطل علينا في هذا اليوم من كتب الروايات والاساطير.

جيب الفستان المنفوشة من الأورغنزا ذات الطبقات المتعددة تظهر هذا العام بصورة كبيرة خاصة إذا كان اللون الأبيض أو الأوف وايت

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