تصاميم "التونيك" المنقوشة تربّع على عرش موضة صيف 2019

القاهرة - لايف ستايل تصاميم "التونيك" الطويلة المصممة من الأقمشة المنقوشة هي موضة هذا الصيف بجميع الألوان، ويمكن معها ارتداء البنطلون الجينز أو الجلد الأسود. وتكون الكروهات من النقوش الأنيقة السائدة والتى يمكن ارتداؤها فى الأوقات العملية، ويمكن معها ارتداء الحلى البسيطة حتى لا تكون الإطلالة مشتتة. الموديلات المنقوشة ذات الخلفية البيضاء تكون ملائمة للمناسبات المسائية خاصة لو من الأقمشة الستان اللامعة، في حين أن الشيفون المنقوش بالزهور الخفيفة يلائم أوقات الصيف ومعها المناسب ارتداء البنطلون الجينز القاتم. Advertisements ويمكن اختيار نوعين من القماش ليكون التصميم أكثر أناقة وتميز ويكون ملائما ارتداء ليجنز من اللون الأبيض ليتماشى مع أوقات المصيف قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : "الجينز المطاطي" يعود من جديد بعد اختفائه عن عالم الموضة كريستينا ميليان ترتدي الجينز وتتخلى عن الملابس الرسمية .

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